Faszination für nachtaktive Vögel: Tanja Brand und Norbert Wolf planen Eulenvorträge

Grevenbroich Norbert Wolf und Tanja Brandt referieren über die Vögel, die sich tagsüber schonen und nachts aktiv werden.

Was mit Flora und Fauna zusammenhängt, lässt sich komplex rund um das Schneckenhaus entdecken. Eines der Schwerpunktthemen an der Adrese Am Bend sind Greifvögel. In diversen Volieren sind dazu Schneeeule „Uschi“ sowie Artverwandte wie die Käuze „Poldi“ und Fienchen“ zu beobachten.

Regelmäßig bietet „Schneckenhaus“-Chef Norbert Wolf zusammen mit Falknerin und Tierfotografin Tanja Brand Vorträge zum Thema an – inzwischen wird das Duo auch aus Nachbarländern wie Luxemburg angefragt. Am 24. Januar steht für die beiden das nächste Heimspiel unter dem Titel „Zur Artbestimmung von Greifvögeln“ bevor. „Es lässt sich einfach wesentlich mehr an einem lebendigen Objekt vermitteln als würde lediglich ein Buch gelesen werden“, erklärt Norbert Wolf über den in freier Wildbahn nur selten anzutreffende Vogel, für die sich so viele interessieren Dass die nachtaktiven Geschöpfe, die sich tagsüber bevorzugt erholen, lautlos schwingen, hängt beispielsweise mit der besonderen Beschaffenheit ihrer Federn zusammen: Die sind nämlich samtweich und zerteilen den Luftstrom in Mini-Wirbel, sodass kein schneidendes Reibungsgeräusch entsteht. Was es mit ihrer Wendezehe auf sich hat oder warum die Ohren dort sitzen, wo sie sich befinden, und wie das Gefieder Luftströme und Geräusche zu ihnen hinleitet sind weitere Phänomene, die in den Vorträgen geklärt werden. Auch das Gewölle ist beliebtes Forschungsmaterial und erzählt viel über das Fressverhalten.