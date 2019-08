Marion und Tony Lee Bruce besuchen Grevenbroich : Auf Spurensuche in der Heimat der Vorfahren

Grevenbroich Die Nachkommen der Familie Katz aus Grevenbroich waren auf Spurensuche in der Heimat ihrer Vorfahren. Das Besondere: Die beiden Briten werden in Zukunft wieder deutsche Staatsbürger sein.

In den vergangenen Jahren sind die Antragstellungen der Nachkommen von Holocaust-Opfern auf die deutsche Staatsangehörigkeit deutlich gestiegen. Viele der Antragsteller kommen aus den USA und Großbritannien. Woher kommt der Wunsch der Holocaust-Überlebenden in zweiter und dritter Generation, deutsche Staatsbürger zu werden? Für die in London lebende Marion Bruce war es zunächst der Brexit, der sie veranlasste, sich mit einer doppelten Staatsbürgerschaft zu beschäftigen. Die Vorfahren von Marion Bruce waren Deutsche. „Nachdem ich mich im Zuge der Einbürgerung mehr mit Deutschland und meiner Familiengeschichte beschäftigt habe, wurde es eine sehr emotionale Sache für mich“, erzählt Bruce.

Nun kamen Mutter und Sohn für vier Tage nach Grevenbroich – für den Briten Tony Lee, der aktuell in New York lebt, war es das erste Mal. Gemeinsam besuchten sie verschiedene Stationen, etwa das ehemalige Wohnhaus der Familie, vor dem heute Stolpersteine des Künstler Gunter Demnig platziert sind, oder das Rathaus. „Wir sind froh, hier zu sein“, sagen die beiden. Ihr Besuch sei „ein Zeichen von Vertrauen in unsere Demokratie und Kultur, trotz der Vergangenheit“, sagt Ulrich Herlitz. „Und es ist auch für uns als Stadt ein Vertrauensbeweis.“

Die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien beunruhigen Marion und Tony Lee Bruce. „Unsere Familie lebt verteilt, überall auf der Welt“, sagt Marion Bruce. Aufgrund des Schicksals ihrer Vorfahren, erkennen die Bruces ganz besonders die Vorteile einer freiheitlichen Gesellschaft. Sie sehen sich selbst als Weltbürger, die gerade in Zeiten, in denen rechte Kräfte in vielen Ländern wieder stärker werden, eine Verantwortung haben. Auch aus diesem Grund hat die Familie sich entschlossen, in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Auch wenn ihr fester Wohnsitz in London und New York bleibt, werden die beiden in Zukunft mehr mit Deutschland verbunden sein. „Wir werden auf jeden Fall wiederkommen“, versichert Marion Bruce.