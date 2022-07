Markplatz in Grevenbroich : Wein-Fest mit gelungener Premiere

Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi) 22 Bilder So schön war das erste Weinfest in Grevenbroich

Grevenbroich Die Grevenbroicher nutzten das erste Weinfest auf dem Marktplatz, um bei herrlichen äußeren Bedingungen die Rebsäfte von deutschen Winzern zu kosten. Tapas und Musik rundeten das Angebot ab.

Das erste Weinfest auf dem Marktplatz im Zentrum von Grevenbroich war ein voller Erfolg. Es fing bereits am Freitagabend vielversprechend an. Sechs Weingüter boten ihre Erzeugnisse an, die Besucher waren glücklich. Selbst am Samstagnachmittag bei schwül-warmem Wetter schmeckten die Rebensäfte.

Leon Sztabelski und Sven Hermann hatten das erste Weinfest in Grevenbroich organisiert. Das Geschäftsrisiko war überschaubar - Sztabelski organisiert seit Jahren solche Feste in Neuss. Und warum soll in der Schlossstadt nicht funktionieren, was in der Quirinusstadt klappt? „Das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden, die Stimmung ist sehr gut“, freute sich der 75-Jährige. Auch die Besucher waren mehr als zufrieden. Wolfgang Troles fand seinen Lieblingstropfen am Stand des Weinguts Bus. „Ich finde es sehr, sehr schön hier und das Weinfest sollte auf jeden Fall wiederholt werden“, sagte Troles, der mit Ehefrau Heike und Freunden seinen Wein genoss. Was für ihn noch wichtig war: „Die Innenstadt wird durch dieses Fest belebt und profitiert davon.“ Martina und Dieter Oellers aus Rheydt sind absolute Weinliebhaber. Sie lassen sich jahrüber von Daniel Daum beliefern. Am Samstag versäumten sie daher nicht, ihm einen Besuch auf dem Marktplatz abzustatten. Man kam wie so oft schon ins Gespräch mit dem langjährigen Lieferanten. Es gibt viele Gelegenheiten, zu denen man einen guten Wein trinken kann“, erklärte Dieter Oellers. Bei ihm zu Hause laute das Motto „Der Wein muss weg!“. Die Oellers konnten dem Rebensaft ruhigen Gewissens zusprechen, waren sie doch mit dem Neun-Euro-Ticket angereist.

Info Veranstalter ist in ganz Deutschland unterwegs Erfahrener Profi Leon Sztabelski veranstaltet seit vielen Jahren Weinfeste in ganz Deutschland. Er schreibt dazu eine Vielzahl von Weingütern an und die Resonanz ist jedes Mal sehr groß. Premiere In Grevenbroich passte einfach alles. Bei tollem Wetter kamen die Gäste in großer Zahl – eine gute Voraussetzung dafür, dass das erste Weinfest nicht das letzte war.

Wer viel trinkt, muss ja zwischendurch auch mal was essen. Die Auswahl an Speisen war nicht wirklich groß, man hatte die Wahl zwischen Elsässischem Flammkuchen und portugiesischen Spezialitäten. Pedro Rodrigues bot unter anderem einen köstlichen Schinken-Käse-Teller an. Wer auf den Geschmack gekommen ist: In Neuss sind seine Produkte in der Casa CC zu haben, unweit des Freithofs. Und am Wochenende gab es ja auch noch die ortsansässige Gastronomie. Was auffiel: Viele junge Leute gönnten sich einen guten Wein. Während man sein Bier auch im Stehen trinken kann, ist das für Leon Sztabelski bei Wein völlig undenkbar: „Wein ist ein Genussmittel und deshalb achte ich stets darauf, dass im Zentrum des Platzes immer genug Sitzgelegenheiten vorhanden sind.“ Neben Weinen führte er auch einige wenige Trendgetränke wie Aperol Spritz. Lars Faßbender schenkte auch seinen „Chavi“ aus, seinen German Vermouth, ebenfalls ein Trend-Getränk, basierend auf einem edlen Grauburgunder aus der Pfalz. Gegen Abend gab es noch einen Grund mehr, das Weinfest zu besuchen: Noch ehe sich die Sonne verabschiedete, kamen Daniel de Alcala und José und machten die Leute mit ihrer Musik zusätzlich glücklich.