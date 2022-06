Feiern in Radevormwald : Weinfest feiert gut besuchten Neustart

Viele nutzten das Weinfest nicht nur, um Wein zu probieren, sondern sich auch dazu, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und das eine oder andere Schwätzchen zu halten. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Hochbetrieb herrschte am Wochenende auf dem Marktplatz: Von Freitag bis Sonntag ließen sich die Besucher ausgesuchten Wein schmecken – und feierten die Rückkehr der Geselligkeit.

Markus Krollmann strahlt. Der Winzer aus Gau-Bickelheim schüttet gerade einen gut gekühlten Chardonnay aus und sieht dem hellen Wein zu, wie er im Glas zu schwingen beginnt. „Es läuft einfach super“, sagt er dann und deutet am Samstagabend auf den Marktplatz. Dort brummt es.

Hunderte sind zum Weinfest gekommen – und viele von ihnen gönnen sich ein gutes Gläschen Wein bei Familie Krollmann. „Die meisten wissen, was sie wollen“, sagt der Winzer. Sie würden ganz bewusst ihre Auswahl treffen und sich dann den Wein schmecken lassen. Was Krollmann an diesem Abend auffällt: „In Radevormwald kaufen die Menschen besonders häufig gleich ganze Flaschen“, sagt er. Kaum 20 Prozent der Besucher würden sich nur mit einem Glas begnügen.

Info Franzosen probieren deutschen Wein Gäste Direkt am Freitagnachmittag besuchten auch die Gäste aus Châteaubriant das Weinfest – und probierten die edlen Tropfen von deutschen Weinfeldern. Ganz bewusst sei der Besuch zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft auf den Termin des Weinfests gelegt worden, erinnert Flora Treiber von der Stadt. Händler Neun Händler schlugen am Wochenende ihre Zelte auf dem Marktplatz auf – und brachten neben ihren Weinen auch Flammkuchen und Käse mit.

Das hat wohl auch damit zu tun, dass viele Besucher des Weinfests gleich in kleinen Gruppen kommen. So wie Andrea Kinder, Kerstin Stadler und Anja Isler: Die drei Damen stoßen gerade gut gelaunt auf den Sommerabend an. „Unsere Männer sind zum Angeln gefahren“, erzählt Andrea Kinder und lacht, „wir Frauen gönnen uns einen Mädelsabend.“ Nach einem gemeinsamen Essen lassen sie den Abend auf dem Marktplatz ausklingen. „Viele Leute und gute Stimmung“, stellt Kerstin Stadtler fest, „und der Marktplatz hat genau die richtige Größe.“

Wer sich an diesem Samstagabend unter den vielen Besuchern auf dem Platz umhört, kommt immer wieder zu diesem Schluss: „Die Stadt ist einfach nicht so riesig. Die Menschen kennen sich und feiern gerne zusammen“, fasst Markus Krollmann zusammen, der im Laufe des Jahres viele verschiedene Weinfeste besucht.

Währenddessen betritt die Coverband „Le Fleurs Reunion“ nach einer kleinen Pause wieder die Bühne. Das ganze Wochenende über sorgen Musikgruppen für Melodien auf dem Platz – zwischen Wein und Geselligkeit. Florian Danowski hatte am Freitagabend den Auftakt gemacht – als das wechselhafte Wetter noch den ein oder anderen Radevormwalder vom Besuch des Fests abgehalten hatte. „Gut besucht, war es trotzdem“, berichtet Flora Treiber von der Stadt, die an diesem Wochenende die Eventbeauftragte Kirsten Hackländer vertritt. Am Samstag hatte die Pop-Band der Musikschule das Bühnenprogramm eröffnet, bevor die Harmonika Band übernahm. Am Sonntag spielt das Duo „Zucker Combo“.

„Wir sind selber ein bisschen überrascht, wie viele Menschen hier unterwegs sind“, sagt Flora Treiber dann, als sie sich gut gelaunt auf dem Marktplatz umsieht. „Die Menschen scheinen wirklich happy zu sein, dass sie wieder gemeinsam feiern können.“