Verzögerung bei neuer Gastronomie : Schloss-Restaurant: CDU fühlt sich „für dumm verkauft“

Im Gewölbekeller des Alten Schlosses soll ein neues Restaurant eröffnet werden. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Dass die Gastronomie im Alten Schloss noch immer nicht an den Start gegangen ist, kommt bei der CDU nicht gut an. Sie hat die Stadt aufgefordert, ihr Zahlen zu nennen. Vor allem will sie wissen, mit welchen finanziellen Auswirkungen die Verwaltung rechnet.