„Existenzhilfe“ in Grevenbroich : Tafel gibt Lebensmittel jetzt auch für Kurzarbeiter aus

Grevenbroich Die Grevenbroicher Tafel öffnet sich jetzt auch für Frauen und Männer, die von Kurzarbeit betroffen sind. Das Angebot richtet sich vor allem an Angestellte mit kleinem Einkommen.

„Damit möchten wir ein wenig Hilfe in Krisenzeiten leisten“, sagt Detlef Bley, Vorsitzender der „Existenzhilfe“.Einen Nachweis verlangen die Helfer von der Merkatorstraße 2d nicht. „Wir gehen von der Ehrlichkeit der Leute aus, die unverschuldet in die Not geraten sind“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Norf. Dieses zusätzliche Angebot, das für die Zeit der Corona-Pandemie gilt, schade der Tafel und deren bedürftigen Kunden nicht – im Gegenteil: „Momentan ist es so, dass wir dank vieler Sponsoren sehr gut mit Lebensmitteln versorgt sind“, betont Norf. „Das versetzt uns in die glückliche Lage, unseren Kundenkreis ausweiten zu können.“ Die Lebensmittelausgabe erfolgt jeweils dienstags und freitags von 14 bis 17 Uhr. Eingekauft werden kann für einen Euro.