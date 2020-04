Hilfe trotz Corona : Tafel der Diakonie wiedereröffnet

Düsseldorf An der Zionskirche werden wieder Lebensmittel verteilt. Dabei werden notwendige Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen beachtet.

Für viele Menschen ist die aktuelle Corona-Krise eine wirtschaftliche Herausforderung, und für Familien, die bereits vor der Pandemie auf Hilfe angewiesen waren, können die Auswirkungen fatal sein. Auch aus diesem Grund hat die Düsseldorfer Diakonie beschlossen, ihre Ausgabestelle für Lebensmittel an der Zionskirche, Ulmenstraße 90, wieder zu öffnen.

Ab sofort liefert die Tafel wieder Lebensmittel an, die ehrenamtlichen Helfer der Diakonie übernehmen die Ausgabe an die Bedürftigen. Dabei ist jedoch ein anderes Team im Einsatz: Mehrere ältere Ehrenamtliche der Evangelischen Tafelausgabe, die zur Risikogruppe gehören, werden vorübergehend durch zwölf jüngere Ehrenamtliche abgelöst, die der Diakonie spontan ihre Unterstützung angeboten hatten.

Diese Sicherheitsmaßnahme ist nur eine von mehreren, die die Diakonie getroffen hat, um ihre Mitarbeiter und die Besucher der Tafel vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen. So gibt es bis auf Weiteres keinen zentralen Termin für die Lebensmittelausgabe, sondern individuelle Zeiten, zu denen die Bedürftigen die Spenden abholen können. Die Haushalte wurden von der Diakonie angeschrieben und haben individuelle Termine zugeteilt bekommen. Auf diese Weise solle die Situation an der Zionskirche entzerrt werden. Auch die Sozialberatung wird in diesem Zusammenhang wieder angeboten – wobei allerdings auf ausreichenden Abstand geachtet wird.