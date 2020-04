Gastronomin Kerstin Schwan aus Düsseldorf : „Nur jeder zweite Tisch? Das wäre ein Desaster“

Kerstin Schwan in ihrem Büro an der Liebigstraße. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Gastronomin Kerstin Schwan öffnet das zweite ihrer fünf Restaurants für das Take-Away-Geschäft. Ihren Kredit hat sie noch nicht bekommen.

(ujr) Wir begleiten eine Düsseldorfer Gastronomin durch die Corona-Krise. Kerstin Rapp-Schwan betreibt mit ihrem Mann Martin vier Lokale in Düsseldorf, eines in Neuss.

An der Sternstraße kann man beim Restaurant Schwan bereits von 12 bis 20 Uhr Essen bestellen und abholen. „Wenn es gut läuft, deckt es die Kosten“, sagt Kerstin Schwan, was natürlich gleichzeitg heißt: Ein richtiges Geschäft ist das nicht, man verdient nichts oder nur wenig. Aber der Kompromiss ist besser, als nichts zu machen. „Es ist wichtig, etwas zu tun“, sagt die 46-Jährige. „Die Ohnmacht ist schlecht.“

Vorige Woche haben Schwan und ihr Team entschieden, auch im Restaurant an der Ecke Frankenstraße/Roßstraße ein Abholangebot zu offerieren, ebensfalls täglich von 12 bis 20 Uhr. Und so ist die Betriebswirtin mit ihrer achtjährigen Tochter in der Nachbarschaft herumgezogen und hat 400 Speisekarten an die Haustüren geklebt. Ein Behelf, denn die Flyer kommen erst jetzt an und Werbung muss sein. „Der Tochter hat’s Spaß gemacht und ich finde gut, dass sie gesehen hat, dass man fürs Geld was tun muss.“ Die Reaktionen der ersten Gäste waren aufmunternd. Die Leute bedankten sich, dass etwas für sie getan werde.