Qualität gewährleistet : RWW: Versorgung mit Trinkwasser in Schermbeck sicher

Michael Plath vor den Mehrschichtfiltern im Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen. Foto: RWW / Andreas Koehring

Schrmbeck Fragt man Michal Plath, bei der RWW verantwortlich für die Trinkwasserproduktion, was sich in Zeiten von Corona für die Schermbecker geändert hat, sagt er: „Alles so, wie vorher auch. Die Versorgung und hohe Qualität des Trinkwassers sind sichergestellt.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um die Mitarbeiter der Rheinisch Westfälischen Wasserwerksgesellschaft zu schützen und die Versorgungssicherheit hoch zu halten, seien interne Abläufe angepasst worden. Beispielsweise würden Anlagen jetzt von zwei Leitständen bedient – eine Schicht in Mülheim, die nächste in Dorsten, immer im Wechsel. Zudem erhielten Techniker Aufträge zum Teil digital und startetn von Zuhause aus zu Baustellen. Zählerstände können Kunden online abgeben, ein Austausch sei bis auf Weiteres eingestellt.

Über die Qualität des Trinkwassers brauche sich zudem niemand Sorgen machen. Das Lebensmittel Nr. 1. werde strengstens überwacht. Die RWW sei auf das Coronavirus eingestellt, sagt der promovierte Bauingenieur: „Die am Standort Dorsten eingesetzte Aufbereitungstechnik, unter anderem die UV-Desinfektion, ist in der Lage, Viren, wie beispielsweise Corona, sofern sie überhaupt in diesem Grundwasser vorkommen, wirkungsvoll zurückzuhalten.“ Der Großteil der Schermbecker werde vom Wasserwerk in Dorsten-Holsterhausen versorgt. Dort und in der Üfter Mark gewinne RWW Trinkwasser aus bis zu 120 Metern Tiefe aus den Halterner Sanden, einer Meersandablagerung aus der Kreidezeit. Lediglich das enthaltene Eisen mache Aufbereitung nötig.

Jeder Schermbecker gebraucht etwa 127 Liter pro Tag. Insgesamt hat RWW im März 5,2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verteilt. Ein halbes Prozent mehr als im Februar und für das erste Quartal auch nur 0,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die Tagesmenge ist nahezu gleich geblieben, die morgendlichen Verbrauchsspitzen haben sich aber von zuvor 7 auf etwa 9 Uhr verschoben.

Jeden Tag alle Nachrichten zur Corona-Krise in Ihrer Stadt – bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter „Total Lokal“ mit täglicher Corona-Sonderausgabe!

(RP)