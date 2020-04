Spargel, Eis, Kaffee : Diese fünf Drive-in-Läden gibt es jetzt in der Region

Zum Schutz gegen das Corona Virus und für de Verkauf außer Haus hat Roberto Ghirloni eine Plexiglaswand gegen direkten Kontakt bauen lassen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wegen der Coronakrise werden viele Ladenbesitzer kreativ. In Düsseldorf etwa kann man Eis und Bier, aber auch Kaffee im Drive-in kaufen. Die Kunden bleiben also beim Shoppen im Auto sitzen.

Die Temperaturen waren im April schon richtig sommerlich. Auch in den kommenden Tagen sollen sie wieder auf 20 Grad steigen. Eis essen gehört bei Sonnenschein eigentlich zu den schönsten Beschäftigungen - aber die meisten Eisdielen haben zu, oder? Nicht ganz. Eine Düsseldorfer Eisdiele hat sich etwas einfallen lassen und einen Drive-in eröffnet. Bei der Ghirloni Eismanufaktur gibt es die Becher nur noch durch eine Klappe. So sollen die Kunden, aber auch die Mitarbeiter geschützt werden.

Nicht nur Eiscreme, auch Bier und Gemüse kann man in Düsseldorf jetzt kaufen, ohne das Auto zu verlassen. Die Brauerei Schumacher bietet diesen Service derzeit jeden Freitag an. Gekauft werden kann natürlich Schumacher Alt, aber auch Frikadellen und Kartoffelsalat. Die Mitarbeiter der Brauerei laden die Ware in den Kofferraum, schon kann es wieder nach Hause gehen. Der Drive-in ist zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

Wer in diesen Tagen gerne Spargel essen möchte, der könnte bei Spargel-Bauer Norbert Klanten in Kamp-Lintfort vorbei fahren. Der hat seinen Stand so aufgebaut, dass die Kunden in ihrem Auto sitzen bleiben können, wenn sie Spargel kaufen.

Sollte Spargel aber nicht alles sein, das auf dem Einkaufszettel steht, lohnt es sich nach Ratingen zu fahren. Dort gibt es den Bauerngarten im Schwarzbachtal. Deren Service: Anrufen und die Einkaufsliste durchgeben. Die Gemüsetüten werden vorgepackt und von den Mitarbeitern des Bauerngartens ins Auto gestellt. So müssen die Kunden nicht mehr in den Laden, wenn sie nicht wollen.

Aber nicht nur Lebensmittel, auch Getränke gibt es jetzt im Drive-in - oder vor allem ein Getränk: Kaffee. In Düsseldorf-Lierenfeld hat der erste Drive-in-Starbucks in Deutschland eröffnet. Dort können sich Kunden nun also die Kaffeekreationen direkt ins Auto hinein reichen lassen.

