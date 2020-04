Dreharbeiten in Wülfraths Unverpackt-Geschäft : Unverpackt-Laden trotzt Corona-Krise und kommt ins TV

Wülfrath Wie beliebt und erfolgreich das Grünkorn-Konzept ist, zeigt sich jetzt.

Obwohl sich durch die Furcht vor Covid-19-Erkrankungen und die daraus resultierenden, oktroyierten Beschränkungen und Auflagen der Corona-Blues in der Stadt bemerkbar macht – ihrem Unverpackt-Laden bleiben die Kunden treu. Nicht bloß als Welle der Solidärität, sondern weil sich das Konzept mehr und mehr durchsetzt. Synergien werden geschlossen, denn Not macht erfinderisch und neuerdings gibt es hier an der Wilhelmstraße köstliches Seelenfutter in Form von Backwaren und Pralinen aus der Manufaktur von Cafébetreiberin Cynthia Meiners. Für all das gab es viel Lob und Bestätigung von den Einkaufenden.

Aber nicht nur von ihnen allein. Das Wülfrather Unverpackt-Geschäft wird fernsehprominent. Ein Team des ZDF fand sich für Dreharbeiten ein, die am 3. Mai im Format „plan b“ zu sehen sein werden. „Eigentlich sollte in Köln bei Unverpackt gedreht werden“, erinnert sich Anne Schemann an jenen Mittwoch vor ein paar Tagen. Aber wegen der Corona-bedingten, veränderten Öffnungszeiten klappte das nicht. „Aber eine der ZDF-Redakteurinnen hatte über einen unserer Lieferanten in Erlangen von uns gehört“, so erreichte das Duo die Anfrage – und spontan wurde an der Wilhelmstraße gedreht. „Klar ist das eine tolle Reklame für uns – und das ganze Unverpackt-Projekt“, sagt Anne Schemann. „Noch besser wäre es aber gewesen, bei ‚Tante Olga’ in Köln zu drehen“, führt sie aus. Tante Olga sei so etwas wie „die Mutter der Idee“, hier würden Vorträge zum Thema Müllvermeidung konzipiert und Bücher geschrieben. „Wir sind doch eigentlich noch Neulinge.“