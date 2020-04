Tipps zu Handschuhen, FFP-Masken und mehr : Düsseldorfer Uniklinik-Video zu Corona-Schutzbekleidung ein großer Erfolg

Düsseldorf Über 50.000 Mal wurde das Video der Uniklinik zum An- und Ablegen abgerufen.

Es ist ein Video mit ernstem Hintergrund: Ein Team der Uniklinik Düsseldorf hat in Zusammenarbeit mit der Kölner Filmfirma Webtvcampus, die auf das Produzieren von Schulungsvideos spezialisiert ist, einen Film über das richtige An- und Ablegen der sogenannten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) vor dem Coronavirus produziert. Die Idee sei während eines Telefonats mit der Firma entstanden, mit der man schon häufiger zusammengearbeitet habe, sagt Matthias Grünewald, Schulleiter des Fachbereichs Pflege im Ausbildungszentrum der Uniklinik.

Das Personal in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens sei zwar an sich gut ausgebildet und geschult. „Bei Handlungen, bei denen es auf die korrekte Abfolge der Schritte ankommt, ist neben Wissen auch Routine erforderlich. In Bereichen, in denen das An- und Ablagen der persönlichen Schutzausrüstung bisher eher selten erforderlich war, kann diese Routine fehlen”, sagt Grünewald. Zudem müssten neben Pflegenden und Ärzten auch etwa Mitarbeiter eines Reinigungsdienstes oder im Transportdienst die PSA tragen und wissen, worauf es dabei ankommt.

Wie groß die Nachfrage nach dem Erklärvideo ist, zeigen die Klickzahlen: Nach Angaben von Webtvcampus wurde der Film, der am 27. März veröffentlicht wurde, schon mehr als 50.000 Mal aufgerufen. „Mit diesen kostenfreien Videos unterstützen wir nicht nur unsere Kunden und Partner in ganz Deutschland, sondern alle Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Das ist unser digitaler Beitrag zur Bekämpfung des Virus”, sagt Geschäftsführer Jochen Massman. Vor allem der korrekte Gebrauch von Handschuhen, FFP-Masken, Kittel und Augenschutz wird in dem Schulungsvideo erklärt. „Wir sind mit vielen Krankenhäusern in regem Austausch. Jetzt kommt es einmal mehr darauf an, das Fachwissen der Hygieniker schnell und kompakt an alle Mitarbeiter zu vermitteln”, sagt der Geschäftsführer von Webtvcampus.