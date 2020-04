Polizei in Düsseldorf : Beziehungsstreit endet beinahe tödlich

Düsseldorf Ein 27 Jahre alter Mann sitzt seit Ostermontag in Untersuchungshaft. Er soll versucht haben, seinen 20 Jahre alten Bekannten in Unterbilk mit mehreren Messern zu töten. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Nach einem heftigen Streit soll ein 27 Jahre alter Mann am Ostersonntag gleich zu mehreren Messern gegriffen und seinen 20 Jahre alten Bekannten attackiert haben. Das Opfer konnte flüchten. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Was sich genau am Ostersonntag in der Wohnung des 27-Jährigen an der Bilker Allee in Unterbilk abgespielt hat, müssen die Ermittler nun klären. Dort war es am frühen Morgen zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen, die eskalierte. Offenbar fühlte sich der 20-Jährige bedroht und versuchte, die Wohnung seines Bekannten zu verlassen. Dieser bedrängte ihn erst und ging dann mit mehreren Messern auf das Opfer los, das durch mehrere Schnitte und Stiche verletzt wurde.