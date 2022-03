Tat in Mainz : Haftbefehl gegen Fahrschüler wegen versuchten Mordes erlassen

Tat in Mainz

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mainz Gegen einen Fahrschüler aus Mainz, der nach mehreren nicht bestandenen Prüfungen einen Fahrlehrer lebensgefährlich verletzt hat, ist Haftbefehl erlassen worden. Ein Polizist hatte den Angreifer am Dienstag mit mehreren Schüssen gestoppt und verletzt.

Der Vorwurf lautet: versuchter Mord aus Heimtücke. Der Haftbefehl sei dem 32-Jährigen im Krankenhaus eröffnet worden, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag. Sein Zustand sei weiterhin stabil. Er werde nach wie vor bewacht. Wann er in ein Justizkrankenhaus überstellt wird, war zunächst noch offen.