Corona in Düsseldorf : Ein Dankeschön für die Nachbarin

Manuela El-Soudani aus Hamm hat zu ihrem Blumeneinkauf noch einen Strauß dazubekommen, den sie ihrer Nachbarin vor die Tür legt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In seinen Blumencentern und der Gärtnerei verschenkte Werner Schnitzler je 100 Sträuße an seine Kunden. Die sollten die Blumen weiterverschenken, an jemanden, der ein bisschen Farbe gebrauchen kann.

Manuela El-Soudani ist ein bisschen verblüfft, als ihr die Mitarbeiterin der Gärtnerei Schnitzler nach ihrem Einkauf noch einen Extra-Blumenstrauß in die Hand drückt. Die Kunden, die die Sträuße mitnehmen, sollen sie weiterverschenken, an Nachbarn etwa oder einen lieben Menschen, an jemanden, der sich in diesen menschlich eher tristen Tagen über ein bisschen Farbe freut. Getreu des Schnitzlerschen Credos „Eine Wohnung ohne Blumen ist doch nur ein Möbelhaus“. „Von dieser Sonderaktion habe ich gar nichts gewusst, aber es ist eine sehr süße und gute Aktion“, findet El-Soudani. „Ich weiß noch nicht genau, wem ich den Blumenstrauß schenke. Entweder bekommt ihn eine ehemalige Arbeitskollegin oder eine Nachbarin.“ Doch schnell ist klar, dass es die Nachbarin wird. „Sie nimmt immer Päckchen an“, erzählt El-Soudani. „Der Blumenstrauß ist ein kleines Dankeschön für ihre Hilfsbereitschaft.“

So hat sich Werner Schnitzler, der die Idee hatte, die Aktion vorgestellt: Man sollte sich bewusst machen, das gerade die vielen kleinen, von vielen als normal angesehenen Gesten erst ein soziales Zusammenleben ermöglichen. „Leg’ einem Nachbarn Blumen vor die Tür, um ihm eine Freude zu bereiten“, sagt der Gärtner und Florist. „Da bot sich Ostern natürlich an.“ Die Corona-Krise begünstigt seine Idee. „Jetzt, wo alles grünt und blüht, gibt es ein Überangebot an Blumen, aber nur die wenigsten werden verkauft, weil viele Kunden zu Hause bleiben“, so Schnitzler. „Deshalb habe ich überlegt, was man machen kann, ohne dass man jemandem zu nahe tritt und die Wertigkeit der Blumen erhalten bleibt.“ Lagern kann man sie ja nicht, wenn die Schnittblumen nicht schnell verkauft werden, kommen sie auf den Kompost.

Idee Für die niederländischen Produzenten bricht derzeit fast der komplette Export weg. Viele Blumen werden vernichtet. Deshalb hatte Werner Schnitzler die Idee zur Aktion.

Nur positives Feedback bekommt Schnitzler an diesem Morgen in seinen Läden in Pempelfort und Wuppertal sowie im Stammhaus in Hamm. Die ersten 100 Kunden bekommen einen Gratis-Strauß. „Wie viele Menschen mir zu der Aktion gratuliert haben, ist einfach unglaublich“, sagt Schnitzler. „In Pempelfort war der ,Spuk‘ nach einer haben Stunde schon vorbei, dann waren die Blumengeschenke an die Kunden verteilt.“

Die Familie Töppel aus Hamm kauft regelmäßig bei Schnitzler. Am Ostersamstag haben sie für ihre Familie und sich selbst Buntes aus der Natur besorgt. „So schöne Farben, wie nur Blumen sie bieten, erfreuen doch jeden Menschen“, sagt Marcus Töppel. „Unser Blumengeschenk bekommt Susi. Sie ist eine gute Freundin und alleinerziehende Mutter. Sie hatte in den letzten Wochen, in der Zeit, in der die Schule ausgefallen ist, genug Stress.“

Auch El-Soudani hat sich bei Schnitzler selber mit Pflanzen eingedeckt. „Ich habe für mich weiße Tulpen und Weidenkätzchen für die Wohnung und Ranunkeln für den Balkon besorgt, damit ich den Frühling auch zu Hause genießen kann“, sagt El-Soudani. „Wir mussten uns in der Krise alle umstellen. Aber uns geht es doch meistens gut. Ich hoffe, dass wir zur Besinnung kommen und uns allen klar wird, was wirklich wichtig ist im Leben. Dann hätte die Krise ja auch etwas Positives gebracht.“ Die Blumengeschenke der Gärtnerei Schnitzler sind jedenfalls ein kleiner Denkanstoß.