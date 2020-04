Wochenmarkt in Düsseldorf : Drei Stände auf dem Carlsplatz aufgebrochen

Düsseldorf In der Nacht zu Dienstag sind drei Stände auf dem Carlsplatz aufgebrochen worden. Schon lange gibt es Diskussionen zur Frage, wie der Markt besser geschützt werden kann.

Am Sonntag machte Carlsplatz-Geschäftsführer Heiner Röckrath noch seine Runde auf dem größten Wochenmarkt der Landeshauptstadt. „Da war alles noch in Ordnung“, sagt Röckrath. Am Dienstagmorgen stellte sich dann heraus, dass in der Nacht Einbrecher ihr Unwesen getrieben hatten. Drei Stände waren aufgebrochen worden, Röckrath schätzt den Schaden auf bis zu 10.000 Euro.