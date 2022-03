Landespolitik : Neuer Streit um die Straßenbaubeiträge

Düsseldorf An diesem Donnerstag soll im Landtag die Entscheidung fallen, ob Bürger künftig nicht mehr zahlen müssen. Aus Sicht der Gegner ist der Plan der schwarz-gelben Landesregierung Augenwischerei.

CDU und FDP haben Ende 2019 beschlossen, die Beiträge der Grundstückseigentümer in NRW ab 2020 zu halbieren. Dafür gab‘s ein Förderprogramm über zwei Jahre mit jährlich 65 Millionen Euro, das Baumaßnahmen in den Kommunen auch ohne Bürgerbeteiligung finanzieren sollte. Von den insgesamt 130 Millionen Euro sind aber erst gut elf Millionen Euro geflossen. Für die Koalition das Zeichen, dass noch „eine Menge Luft für Entlastung der Bürger“ ist, für andere ein Signal, dass die Regierung ein Bürokratiemonster geschaffen habe, das die meisten Kommunen scheuten. Die müssen ein Straßen- und Wegekonzept vorlegen, bekommen dann Fördergelder bewilligt und können das Geld da, wo eine Schlussrechnung vorliegt, erstatten. Aber viele Kommunen können noch gar keine solche Rechnung präsentieren. Also keine Förderung abgreifen und auch noch keine Erstattung vornehmen.

Beide Punkte sind den Gegnern ein Dorn im Auge. Sie wollen eine schnelle Gesetzesänderung und Sicherheit, dass das Land die Konnexitätsfolgen trägt. Löttgen: „Das kann man in der laufenden Legislaturperiode gar nicht ändern, weil dafür keine Mittel im Haushalt eingestellt sind.“ Zudem sei er sicher, dass bis zum Erreichen einer gesetzlichen Regelung die 120 Millionen Euro, die noch im Fördertopf seien, ausreichten. Bürger müssen also so oder so nicht zahlen. Die SPD-Opposition, über deren Gesetzentwurf ebenfalls am Donnerstag abgestimmt wird, fordert eine schnelle gesetzliche Regelung und „pauschale Zuwendungen für die Kommunen“ statt „Fördergelder, die immer wieder neu beantragt werden müssen“, so Fraktionsvize Christian Dahm. Er nannte die Ankündigung ein „Versprechen ohne Gewähr“. Dass Bürger nicht mehr zahlen müssen wie angekündigt, ist aus seiner Sicht ohne Gesetzesänderung nicht gewährleistet. „Tatsächlich braucht eine dauerhafte, rechtssichere Lösung eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes“, sagt auch Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in NRW.