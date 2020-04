Corona in Düsseldorf : Viele Helfer, aber keine Hilfsbedürftigen

Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) will in Corona-Zeiten Menschen helfen, die wegen der Pandemie besser zu Hause bleiben sollten. Doch bislang gibt es keine Nachfrage nach Hilfe.

Torsten Winter fährt jeden Tag ins Büro des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU) und hört dort den Anrufbeantworter ab. Dienstags und mittwochs sitzen er oder andere Mitglieder des Vorstands im Büro der Geschäftsstelle in der Alten Schule an der Angerstraße und beantworten Fragen oder nehmen Bitten entgegen. Winter ist erstaunt über die große Resonanz, seit der Verein über die Rheinische Post zur Nachbarschaftshilfe aufgerufen hat. „Wir haben jede Menge Freiwillige, die für die Alten und Schwachen in Zeiten wie diesen einkaufen oder Gefälligkeiten erledigen würden“, sagt er. „Dafür sind wir schließlich in erster Linie da: Um einander zu helfen, gerade in diesen Zeiten“, sagt er.