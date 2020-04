Anruf oder E-Mail : Die Hünxer Nachbarschaftshilfe läuft jetzt an

Hünxe Für die Ortsteile Hünxe, Gartrop-Bühl und Hünxerwald organisieren Ehrenamtliche eine Hilfsaktion in der Corona-Pandemie.

Für die Ortsteile Hünxe, Gartrop-Bühl und Hünxerwald organisieren Ehrenamtliche eine Nachbarschaftshilfe in der Corona-Pandemie. Wer zu den Risikogruppen gehört oder in Quarantäne ist, findet hier Hilfe bei Einkäufen und Apothekengängen. Tierfutter wird ebenfalls besorgt und in dringenden Fällen können auch Gassi-Runden mit dem Hund übernommen werden. „Unser Hilfsangebot spricht sich langsam herum. Die ersten Anrufe sind eingegangen und wir konnten allen, die sich bei uns gemeldet haben, schnell und einfach weiterhelfen. Gemeldet haben sich vor allem ältere Menschen, für die wir dann Lebensmittel besorgt und Apothekengänge erledigt haben“, erklären die Organisatoren, Jacqueline Giese, Dominique Freitag und Benedikt Lechtenberg. Über tatkräftige Unterstützung freuen sich die drei Organisatoren ebenfalls. „Unserer Nachbarschaftshilfe haben sich inzwischen 25 Bürgerinnen und Bürger angeschlossen. Wir sind also in der Lage, viele Menschen in Hünxe, Gartrop-Bühl und Hünxerwald zu unterstützen“, so Giese, Freitag und Lechtenberg. Montags bis samstags ist die Nachbarschaftshilfe „Hünxe steht zusammen“ von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Betroffene können sich telefonisch unter 0157 34241268 oder per E-Mail (hilfe.huenxe@gmail.com) melden. Im Gespräch werden alle wichtigen Fragen geklärt, Einkaufslisten durchgegeben und Kontaktdaten festgehalten. Danach wird ein Helfer aus dem Netzwerk vermittelt, der die Besorgungen übernimmt. Am selben Tag oder am Folgetag wird der Einkauf an die Haustür gebracht.