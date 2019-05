Ehrenamtliche Aktivitäten in Grevenbroich : Suche nach Spielplatzpaten läuft langsam, aber stetig an

Grevenbroich Der Wunsch der Stadt: Alle 71 Spielplätze sollen einen festen Ansprechpartner für Mängel haben. Einige Paten konnten schon gefunden werden .

Was haben die Spielplätze an der Richard-Strauß-Straße, Gleiwitzer Straße, am Melissenweg oder Schrieverspfad, was andere Einrichtungen nicht haben? Sie verfügen schon über sogenannte Spielpaltzpaten. Für ein Dutzend der insgesamt 71 Kinderspielplätze in der Stadt ist es Hilde Seuring und ihren Mitstreitern von der Alten Feuerwache gelungen, so etwas wie Aufpasser zu finden.