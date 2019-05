Rheinisches Sixpack in Rommerskirchen : „Hauptamtler“ sorgt für Irritationen

Rommerskirchen Die Diskussion um einen „Hauptamtler“ für das „Rheinische Sixpack“ sorgt für Irritationen.Das „Rheinische Sixpack“ betont, keinen zusätzlichen Posten schaffen zu wollen.

Wie Rathaussprecher Elmar Gasten angibt, „wird kein ,Geschäftsführerposten’ geschaffen, der schnell mit einem Dienstwagen und sonstigen Annehmlichkeiten in Verbindung gebracht wird.“ Gasten zufolge „beschließen die Räte der Mitgliedskommunen also nicht über einen ,Posten’, sondern über die Gesamtkosten von 5000 Euro je Kommune und Jahr.“ Die sich aus der Arbeit des Sixpack ergebenden Aufgaben „wurden in den jeweiligen Kommunen bislang mit Bordmitteln gestemmt. Es zeichnet sich ab, dass dies auf Dauer nicht tragfähig ist“, so Gasten. Die interkommunale Zusammenarbeit soll durch die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft verfestigt werden. Darüber wird der Rat in Rommerskirchen bereits am Donnerstag beraten und entscheiden.