Forschung in der Rekultivierung : Gefährdete Insekten überleben auf rekultivierten Tagebau-Flächen

Wissenschaftler haben untersucht, wie artenreich die landwirtschaftlich genutzten Rekultivierungsgebiete sind. Sie kamen zu erstaunlichen Ergebnissen: Rund um Garzweiler wimmelt es noch vor zum Teil seltenen Insekten.

Schon in den 90er Jahren haben Wissenschaftler die Insekten in der landwirtschaftlich genutzten Rekultivierung rund um den Tagebau Garzweiler untersucht. Damals trafen sie auf eine hohe Artenvielfalt. Trotz des allgemein beklagten Insektensterbens hat sich diese in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten nicht verändert. Das bestätigen neue Forschungen, deren Ergebnis am Dienstag vorgestellt wurde.