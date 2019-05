Fiesta Espana und spanische Klänge auf Kirmesplatz Elsen : Elternverein plant die nächste Sommersause

Grevenbroich Als Integrationshelfer für Gastarbeiter aus Südeuropa gestartet, hat sich der Spanische Elternverein als Kulturverein längst etabliert.

Am schönsten kommt das mit dem Sommerfest zum Ausdruck. „Das gibt es schon immer“, blickt Theo Prinz auf die vergangenen 15 Jahre zurück. Auf dem Kirmesplatz Elsen steigt die Party, die mit typisch spanischer Musik, Aufführungen der Flamenco-Tänzer und natürlich Tortilla, Empanadas, Paella und Co. in Sachen Essen und Genuss alles anbietet, was für spanische Lebensart steht. „Den Aspekt der Integration leben wir noch immer“, betonen die beiden Vereinsmitglieder – „keine Ressentiments und keine Barrieren“ lautet das Clubmotto. Und hat sich in seiner Gewichtung leicht verschoben, wie Theo Prinz, übrigens mit einer Spanierin verheiratet, erzählt: „Der Verein wurde ursprünglich gegründet, als viele Gastarbeiter aus Spanien hierher kamen“, diese Zuwanderer zu „unterstützen, um sprachlich und sozial Fuß zu fassen“, war oberstes Ziel. Um heimische Gefühle zu vermitteln, aber auch, um Traditionelles den deutschen Nachbarn näher zu bringen, gab es einen bilingualen Sprachunterricht und beispielsweise die Tanzgruppen. Sieben davon gibt es derzeit, schon die Jüngsten machen begeistert mit, wie Frank Goldberg aus eigener Erfahrung weiß: Seine sechsjährige Tochter tanzt Flamenco und ist „mächtig stolz, dabei zu sein“.