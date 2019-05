Prozess um Tat an Grevenbroicher Stadtparkinsel : Messerattacke war nicht akut lebensgefährlich

Grevenbroich Fünfter Verhandlungstag vor dem Landgericht Mönchengladbach. Sachverständiger und Rechtsmediziner wurden gehört. Für den angeklagten Grevenbroicher gab es dabei gute und schlechte Nachrichten.

„Beim Angeklagten ist eine gewisse Lebensuntüchtigkeit festzustellen“, sagte der psychatrische Gutachter. Er zeichnete das Bild einer gescheiterten Persönlichkeit. Der 29-jährige Grevenbroicher habe weder in der Schule noch im Beruf wirklich Fuß fassen können. Mit 19 Jahren saß er bereits in Haft. „Er ist überempfindlich, unnachgiebig und misstrauisch gegenüber anderen“, sagte der Gutachter. Besonders unter Alkohol- und Drogeneinfluss mischten sich bei ihm Frustration und Wut. Wie am Tatabend, als er auf einen 24-jährigen Freund einstach. Im Blut des Angeklagten fanden sich danach 1,1 Promille Alkohol, der Cannabis-Wirkstoff THC und Amphetamine. „Die Substanzen wirkten enthemmend“, sagte der Sachverständige. Dass sei zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen. Allerdings habe bei ihm kein Rauschzustand vorgelegen. „Er konnte situationsbedingt reagieren“, sagte er. Der Sachverständige empfahl den „cannabis-süchtigen“ Angeklagten in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen. Eineinhalb Jahre Therapie halte er für angebracht.