Germany's next Topmodel : Lateinlehrer unterstützt Sayana beim Finale

Germany's next Topmodel

Fertig: In einem indischen Festgewand macht sich Michael Riedl auf den Weg in den ISS-Dome. Foto: Stefan Büntig/Sefan Büntig

Neuss/Grevenbroich Indisches Festgewand und ein Plakat auf Latein: So reist Michael Riedl zum Topmodel Finale nach Düsseldorf. Sayana selbst hat ihn dazu eingeladen.

Sie hatten sich aus den Augen verloren, das – angehende? – Top-Model aus Grevenbroich und sein alter Neusser Lateinlehrer. Deshalb war es für Michael Riedl (62) eine Überraschung, dass ihn Sayana Ranjan (20) bat, als persönlicher Gast am Donnerstagabend dabei zu sein, wenn sie sich im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) im Düsseldorfer ISS-Dome vielleicht die Krone aufsetzt. Allerdings sollte er als Inder kommen. Der Wunsch setzte einiges in Bewegung.