Umbauarbeiten in Kapellen beendet : Sparkassen-Filiale macht ihren Strom jetzt selbst

Die Sparkassen-Mitarbeiter Guido Nix, Sascha Brink und Jochen Klougt (v.l.) in der neugestalteten Kapellener Filiale. Foto: Sparkasse Neuss

Kapellen Heller, schöner, moderner – so präsentiert sich jetzt die Sparkassen-Filiale an der Schubertstraße in Kapellen. Nach einem gut sechs Wochen andauernden Umbau können Filialleiterin Marion Stumpilich und ihr Team die Kunden ab sofort in völlig neu gestalteten Räumen begrüßen.

In die Modernisierung der Räume und der Technik wurde mit einer klaren Zielsetzung investiert: Den Kunden soll künftig mehr Komfort und Beratungsqualität angeboten werden. „Dazu gehören neben dem einladenden Service- und einem gut ausgestatteten Selbstbedienungs-Bereich auch die neuen Beratungszimmer, die für mehr Diskretion sorgen“, sagt Sparkassensprecher Stephan Meiser.

Neu sind auch das kostenlose WLAN sowie ein Wartebereich mit Kaffeeservice. Zusätzlich wurde bei der Neugestaltung der Filiale besonderer Wert auf Barrierefreiheit gelegt. So wird es künftig Schließfächer im Erdgeschoss geben, und einer der beiden neuen Geldautomaten kann gut von Rollstuhlfahrern genutzt werden. „Auch in die Nachhaltigkeit wurde investiert“, sagt Meiser. „Die neue Haustechnik sorgt für eine deutliche Reduzierung de Energieverbrauchs.“ Ihren Strom produziert die Sparkasse jetzt selbst mit einer auf dem Gebäudedach installierten Photovoltaikanlage.

Der Umbau konnte trotz der Corona-Pandemie pünktlich fertiggestellt werden. Um die Arbeiten ohne baubedingte Beeinträchtigungen für die Kunden durchführen zu können, war die Filiale für die Dauer des Umbaus geschlossen. „Dieses Konzept hatte sich bereits bei vorangegangenen Filialumbauten erfolgreich bewährt“, sagt Meiser.

(wilp)