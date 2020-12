Pflegepersonal stößt an seine Grenzen : Grevenbroicher Seniorenzentren suchen Helfer für Schnelltests

Pflegepersonal stößt an seine Grenzen

Das Lindencarré an der Hundhausenstraße in Grevenbroich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Das Pflegepersonal des Seniorenzentrums stößt wegen der Corona-Schutzvorgaben an seine Grenzen. Die Heimleitung hofft jetzt die Unterstützung qualifizierter Ehrenamtler oder Minijobber.

Wenig Personal, knappe Zeitfenster und ein immenser organisatorischer Aufwand belasten derzeit das Team der „Pro Talis“-Seniorenresidenz Lindencarré in Grevenbroich. Die kürzlich erlassene Allgemeinverfügung des Bundes und der Länder und das von der Einrichtung umzusetzende Testkonzept, um Infektionen mit dem Covid-19-Virus weitgehend auszuschließen, erhöhen den Druck auf die Beteiligten. Die Einrichtung hofft nun, qualifizierte Ehrenamtler oder Mini-Jobber zu finden, die das Pflegepersonal als Helfer bei den Schnelltests entlastet.

„Wir haben wöchentlich rund 400 Schnelltests durchzuführen“, beschreibt der neue Einrichtungsleiter Benjamin Kluth (39) die aktuelle Situation der Residenz an der Hundhausenstraße. „Die sogenannten PoC-Tests nehmen pro Person bis zu 30 Minuten in Anspruch und bringen unsere Pflegekräfte immens unter Druck. Denn: Die Pflege und Versorgung der insgesamt 137 Bewohner müssen ja ebenfalls dauerhaft sichergestellt werden.“

Neben Bewohnern und Mitarbeitern müssen sich auch Angehörige und Gäste in den beiden Seniorenhäusern diesem PoC-Antigen-Test vor einem Besuch unterziehen. Die Organisation dieser Testverfahren bringe die Pflegeeinrichtungen zunehmend an ihre Grenzen, beklagt Kluth. Zudem dürfen die Abstrich-Tests nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, was die Durchführung erschwere.