Lang geplante Umbaumaßnahmen starten bald : Gemeinde investiert in Bürgerhaus Elmpt

Gemeinde investiert in Bürgerhaus Elmpt

Niederkrüchten Das 40 Jahre alte Gebäude erhält einen neuen Boden und eine neue mobile Bühne. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 180.000 Euro.

Die Gemeinde Niederkrüchten plant, das Bürgerhaus in Elmpt mit einem neuen Hallenboden und einer neuen Bühne auszustatten. Der Start für den Umbau soll in den Sommerferien 2021 sein. Die Verwaltung schätzt die Ausgaben auf rund 180.000 Euro.

Die Einrichtung existiert seit fast 40 Jahren, Sportler nutzen sie hauptsächlich. „Neben dem Schulsport trainieren dort auch Vereine und Gruppen in den verschiedensten Sportarten”, sagt Dirk Zilz (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz. Zudem sei das Bürgerhaus wegen seiner Bühne Veranstaltungsort für diverse Aktionen. Die Sanierung des Bodens hat die Gemeinde wegen vorrangiger Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben. „Der alte Hallenboden hat eine gerissene Oberfläche und auch die Sportgeräte können nicht mehr in den Boden eingesetzt werden”, erklärt der Vorsitzende.