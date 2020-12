Lockdown in Grevenbroich : City ist nicht komplett verwaist

Grevenbroich Einige Geschäfte dürfen öffnen, andere bieten Liefer- und Abholservice an. Die Grevenbroicher Händler gehen kreativ mit dem plötzlichen Ende des Weihnachtseinkaufs um.

Statt belebter Straßen gähnende Leere, statt Weihnachtsshopping verschlossene Ladentüren und dunkle Geschäftslokale. Seit Mittwoch sind die meisten Geschäfte in der Grevenbroicher Innenstadt zu. Der zweite harte Lockdown verlangt Händlern einiges ab – viele beweisen Kreativität in der schwierigen Situation. So bieten beispielsweise Lederwaren Schnorrenberg und die Parfümerie Judith Gauls einen Liefer- und Abholservice für Kunden an.