Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 963 Menschen nachweislich mit Corona infiziert

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 963 Personen (Vortag 909) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 84 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

In den Kindertagesstätten Gillbach-Wichtel in Rommerskirchen und Karl Borromäus in Meerbusch stehen wegen jeweils einer positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin je eine Gruppe und weiteres Personal unter Quarantäne.