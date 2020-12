Nach Neueröffnung in Viersen : Möbel Boss bricht Eröffnung ab

Nach Neueröffnung in Viersen

Im ehemaligen Klinkhamels-Gebäude in Viersen ist nun Möbel Boss. Foto: Martin Röse

Viersen Knapp 200 Kunden mussten am Montag kurzfristig das Gebäude verlassen. Nun wird die Filiale erst nach dem Lockdown wieder öffnen.

Nur kurz hatte am Montag die neue Möbel-Boss-Filiale im angemieteten Klinkhamels-Bau geöffnet – dann musste sie auch schon wieder schließen. Gegen 10.30 Uhr habe das Ordnungsamt dies angeordnet, informierte Holger Wetzel, Sprecher der Porta-Unternehmensgruppe. Knapp 200 Kunden seien wegen technischer Probleme aus dem Gebäude geleitet worden.

Bei der Endabnahme der Stadt im laufenden Betrieb seien noch kleinere Mängel festgestellt worden, die nun beseitigt werden müssten. Davon sei die Unternehmensgruppe selbst überrascht gewesen: „Wir haben in dem guten Glauben eröffnet, dass jede Partei ihre Hausaufgaben gemacht hat.“ In der 55-jährigen Unternehmensgeschichte sei so etwas bisher noch nie vorgekommen.