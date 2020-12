Staffelübergabe : Vorstandsvorsitzender der Sparkasse geht in Rente

Jörg Buschmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV (l.), geht in den Ruhestand. Am 1. Januar übernimmt Udo Zimmermann. Foto: Sparkasse

Ratingen Nach 43 Jahren bei der Sparkasse HRV geht Jörg Buschmann zum 1. Januar in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Udo Zimmermann, der dem Vorstand der Sparkasse HRV seit dem 1. Oktober angehört.

Vom Auszubildenden bis zum Vorstandsvorsitzenden – und das in ein und demselben Unternehmen: Auf diese außergewöhnliche, insgesamt 43-jährige Karriere kann Jörg Buschmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV, zurückblicken. Mit dem Jahreswechsel beginnt für Buschmann ein neues Kapitel: Am 1. Januar tritt er in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Udo Zimmermann, der dem Vorstand der Sparkasse HRV seit dem 1. Oktober angehört – bisher als Vorstandsmitglied.

„Als ich in der Sparkasse anfing, wurden Kontoauszüge noch in Schließfachschränke einsortiert, und zu jedem Monatswechsel stürmten Heerscharen von Kunden in die Filialen. Eine Entwicklung, wie wir sie heute mit der Digitalisierung erleben, hätte sich damals niemand vorstellen können“, erinnert sich Buschmann an seine ersten Berufsjahre.