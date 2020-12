Einsatz in Grevenbroich : Polizei findet Drogen bei Randalierer

Grevenbroich Am Dienstag Morgen musste die Polizei an der Karl-Oberbach-Straße wegen eines von Passanten gemeldeten Randalierers einschreiten. Der bereits aus früheren Einsätzen bekannte 33-Jährige trat den Beamten, wie die Polizei am Mittwoch meldete, unvermittelt aggressiv gegenüber.

