Wirtschaft in Grevenbroich : Betriebe an der Merkatorstraße sollen gemeinsam auftreten

Betriebe an der Merkatorstraße sollen gemeinsam auftreten

Wirtschaft in Grevenbroich

Wolfgang Norf (l.) und Thorsten Schröder-Schmitz wollen die Gewerbetreibenden an der Merkatorstraße künftig vernetzen. Foto: Dieter Staniek

Orken Die Betriebe an der Merkatorstraße sollen künftig gemeinsam auftreten, um ihr Gewerbegebiet besser zu präsentieren. Der Aufschlag soll mit einem großen Straßenfest gemacht werden, das für die Zeit nach der Pandemie geplant ist.

In diesem Jahr ist nichts wie gewohnt. Daher hat sich Thorsten Schröder-Schmitz, der mit seinem Unternehmen Junited an der Merkatorstraße in Orken sitzt, dazu entschlossen, auf die Weihnachtspräsente für seine Kunden zu verzichten und stattdessen für einen guten Zweck zu spenden. Ein mit vielen Euros gefülltes Sparschwein wurde jetzt der Grevenbroicher „Existenzhilfe“ übergeben, deren Tafel viele hundert Kunden hat.