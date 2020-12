Abhol- und Lieferdienste : Wie Kunden trotz des Lockdowns bei Händlern vor Ort einkaufen können

Xanten Trotz geschlossener Läden ist das Einkaufen im stationären Einzelhandel in Xanten weiter möglich. Waren können zum Beispiel telefonisch bestellt und dann am Geschäft abgeholt werden. Manche Händler liefern auch.

Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Einzelhandelsgeschäfte für mehrere Wochen schließen. Aber die Auslieferung und die Abholung bestellter Waren bleibt zulässig. Diese Möglichkeit bieten viele Einzelhändler auch an. Kunden können also einen oder mehrere Artikel telefonisch, per Whatsapp oder über eine E-Mail bestellen und anschließend am Geschäft abholen. Das ist in Xanten genauso möglich wie in Rheinberg oder in anderen Kommunen.