Stadt Grevenbroich rüstet bei Tempo-Überwachung auf : Radarwagen blitzt jetzt auch von der Seite

Grevenbroich Einen Radarwagen mit 110.000 Euro teurer Technik an Bord hat die Stadt in Dienst gestellt. Der Neue kann einiges besser als sein Vorgänger. Zudem ist ein Radar-Anhänger bestellt, mit dem eine 24-Stunden-Überwachung möglich ist.

Geblieben ist die Möglichkeit, mit der Laser-Technik nach vorn und hinten zugleich zu messen. Die zweite Kamera wird dort platziert, wo sonst der Beifahrer sitzt. Dahinter befindet sich ein Pult mit dem Tablet, über das die Technik gesteuert wird. Batterien, Stromversorgung und anderes sind in einem Schrank daneben untergebracht, der einem Kühlschrank ähnlich sieht, aber eben keine kühlen Getränke enthält. Die Kamera ist übrigens auch außerhalb des Fahrzeugs einsetzbar, in Heckfächern lagern das Stativ und weiteres Equipment. „Die Kameras machen gestochen scharfe Bilder“, schildert Jurk. Zudem sei die Technik auch bei schlechteren Licht- oder Regenverhältnissen als bislang einsetzbar. Bei Starkregen allerdings muss eine Mess-Pause eingelegt werden, weil der Scheibenwischer nicht mehr für klare Sicht sorgen kann. 6300 Euro monatlich betragen die Leasingkosten des Radarwagens – „all inclusive“ samt Schulung und Eichen.

11.722 Ordnungswidrigkeiten wurden 2020 im fließenden Verkehr registriert, 303.900 Euro an Geldforderungen erhob die Stadt. „Die Einnahmen stehen aber nicht im Vordergrund, sondern die Verkehrssicherheit“, betont Dezernent Claus Ropertz. In den vergangenen fünf Jahren ereigneten sich im Stadtgebiet durchschnittlich circa 190 Unfälle mit Verletzten. Zu hohes Tempo ist eine der Hauptursachen. Etwa vor Kitas, Schulen und an Unfallhäufungspunkten wird der Radarwagen postiert. Zudem ist für 250.000 Euro ein Radar-Anhänger bestellt, wie ihn der Kreis bereits hat. Wann er kommt, steht noch nicht fest, laut Stadt gibt es Lieferengpässe. Der Anhänger kann rund um die Uhr betrieben werden und erfasst auch Lastwagen in einer Lkw-Verbotszone. „Mit zwei Fahrzeugen haben wir künftig mehr Möglichkeiten“, sagt Ropertz. Schließlich würden sich häufig Bürger mit der Bitte melden, an einer Straße ein Radargerät zu postieren.