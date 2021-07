Leichtathletik : Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss räumen bei LVN-Meisterschaften ab

Rhein-Kreis Die Aktiven des TSV Bayer Dormagen und des TK Grevenbroich waren überaus erfolgreich bei den Titelkämpfen im Rheydter Grenzlandstadion unterwegs. Sie durften sich nicht nur über zahlreiche Treppchenplatzierungen freuen.

Am ersten Sommerferienwochenende waren die Nachwuchsleichtathleten aus dem Rhein Kreis Neuss noch mal bei den Nordrhein-Jugendmeisterschaften im Rheydter Grenzlandstadion gefordert. Sie machten ihre Sache gut und brachten zahlreichen Medaillen mit in die Heimat. Die Aktiven des TSV Bayer Dormagen holten gleich vier Titel.

Silber holte Maurice Schwitalla (U18) über die 400 Meter Hürden und steigerte seine Bestzeit um rund eine halbe Sekunde. Dritte wurde Lilly Hoffmeister (U20) in 15,58 Sekunden über die 100 Meter Hürden. Ebenfalls auf Rang drei landete Jule Kranendonk (W15) über die 80 Meter Hürden in 12,21 Sekunden. Maxima Majer (W15) sicherte sich die Norm für die Jugend-DM als Dritte über die 800 Meter in 2:18,79 Minuten. Anna Konrad (U20) wurde über 800 Meter in 2:26,54 Minuten Zweite, über die 1500 Meter lief sie auf den dritten Platz (5:06,66). Johanna Helmrich (U18) holte sich über die 1500 Meter Silber (5:02,42). Zweite Plätze steuerte Eva Christmann (U18) im Kugelstoßen (10,93 Meter) sowie über die 100 Meter Hürden (14,69 Sekunden) bei. Paulina Majer (U18) machte im Weitsprung mit 5,39 Metern einen Satz zu Silber. Bronze sicherte sich Timo Huthmacher (M14) im Speerwurf (32,70 Meter). Sinan Karabunar (U18) verbesserte seine Bestleistung im Hochsprung um zwölf Zentimeter auf 1,81 Meter und wurde mit Rang zwei belohnt. In derselben Disziplin auf dem Podest landete Charlotte Böhm (W14), die mit 1,52 Metern zu Bronze sprang.