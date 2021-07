Corona-Pandemie beschleunigte das Wachstum : Amazon macht pro Tag im Schnitt 31 Millionen Euro Umsatz

Amazon erzielt mehr als 50 Prozent des gesamten deutschen Online-Umsatzes. Hier ein Foto aus dem Logistikzentrum in Mönchengladbach. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Mehr als die Hälfte aller Online-Umsätze werden in Deutschland von einem Unternehmen erzielt: Amazon. Die Marktmacht ist riesig – doch aktuelle Zahlen zeigen, dass auch viele Unternehmen aus NRW vom US-Händler profitieren.

Wenn es heißt, die Corona-Pandemie hätte das Wachstum des Online-Handels beschleunigt, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Die Pandemie hat nämlich speziell das Wachstum eines Unternehmens beschleunigt: Amazon.

Im Coronajahr stieg der Umsatz des US-Händlers allein in Deutschland um durchschnittlich rund 31 Millionen Euro am Tag. Das zeigt eine Analyse des Instituts für Handelsforschung (IFH) aus Köln. Demnach entfielen 11,4 der 15 Milliarden Euro, die der Online-Handel im vergangenen Jahr wachsen konnte, auf Amazon. Der Marktanteil des US-Konzerns am gesamten deutschen Online-Umsatz lag bei 53 Prozent.

Angetrieben wird Amazons Allmacht im deutschen Online-Handel dabei offenbar auch von immer mehr kleinen und mittelständischen Unternehmen, die über die Plattform ihre Waren anbieten und verkaufen. Das zeigt jedenfalls eine Auswertung des Unternehmens, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach verkaufen mehr als 40.000 kleine und mittelständische Unternehmen inzwischen über Amazon – mehr als ein Viertel davon hat seinen Sitz in NRW. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele kleine Amazon-Händler. NRW ist dabei auch das Bundesland mit den höchsten Exportumsätzen. Rund eine Milliarde Euro Umsatz machen die hier ansässigen Unternehmen mit dem Verkauf von Waren über Amazon ins Ausland.

Während der Pandemie konnten viele der kleineren Unternehmen ihre Umsätze über Amazon demnach deutlich steigern. Laut Amazon erzielten die Unternehmen im Durchschnitt einen Umsatz von mehr als 450.000 Euro – im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es nach Amazon-Angaben nur 350.000 Euro. Mehr als 1000 kleine und mittelständische Unternehmen konnten dabei sogar erstmals einen Umsatz von mehr als eine Million Euro erwirtschaften. Durch den Ausbau des Online-Geschäfts hätten Unternehmen, die über Amazon verkaufen, mehr als 150.000 Jobs in Deutschland geschaffen, betont der Online-Händler in seiner Untersuchung. Mehr als 23.000 Menschen arbeiten auch für Amazon direkt – etwa in den Logistikzentren oder in der Zentrale in München.