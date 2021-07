Neuer Funsport in Gustorf : Auf Minigolf-Anlage wird jetzt auch Fußball-Billard gespielt

Gustorf Simone Pickel hat ihre Minigolfanlage um eine Attraktion erweitert: Am Torfstecherweg in Gustorf kann nun auch Fußball-Billard gespielt werden. Das Projekt wurde im Rahmen des Corona-Lockdowns realisiert – und es erfreut sich schon großer Beliebtheit.

Acht mal vier Meter groß ist das eingefasste Spielfeld, das in wochenlanger Arbeit auf dem Minigolfplatz entstand. Wie beim Poolbillard verfügt der in die Erde eingelassene „Tisch“ über sechs Löcher und ein „Tuch“, das aber nicht aus Filz, sondern aus strapazierfähigem Kunstrasen besteht. „Es ist alles so wie beim richtigen Billard“, sagt Simone Pickel. Es gibt einen weißen und einen schwarzen Ball sowie sieben volle und sieben halbe Bälle, die wie wie Billardkugeln in die Löcher bugsiert werden müssen. „Statt der Queues werden die Füße benutzt“, beschreibt Pickel den kleinen Unterschied der neuen Funsport-Art.