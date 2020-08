Info-Aktion in Grevenbroich : Polizei warnt Kinder vor dem „Toten Winkel“

Info-Aktion in Grevenbroich

Martina Vomberg, Petra Moll und Kerstin Ende (v.l.) gaben in Grevenbroich wertvolle Tipps für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Foto: wilp/Wiljo Piel

Grevenbroich Verkehrsberaterinnen der Polizei starteten am Mittwoch eine Info-Aktion zum Schulstart in der Grevenbroicher Fußgängerzone. Sie warnten vor dem toten Winkel im Spiegel von Transportern und Lastwagen.

Mal hinter dem Lenkrad eines Transporters zu sitzen – das war sicherlich ein Erlebnis. Durch den Außenspiegel zu blicken und darin Ausschau nach einer auf dem Boden platzierten Folie zu halten – das war ganz klar eine Erfahrung. Denn das große, leuchtend orange-farbene Dreieck war beim besten Willen vom Cockpit des Kleinlasters aus nicht zu erkennen – obwohl es direkt daneben lag. Mit diesem simplen, aber dennoch effektiven Trick machte die Kreispolizei am Mittwoch in der Fußgängerzone auf die Gefahren des „Toten Winkels“ aufmerksam. Zielgruppe waren die Kinder, die am Donnerstag als „i-Dötzchen“ zum ersten Mal die Schulbank drücken werden.