Drei Trupps sind jetzt im Einsatz : Der Rhein-Kreis stockt seine Teams für mobile Corona-Tests auf

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis hat jetzt drei Teams für mobile Corona-Tests im Einsatz. Die Trupps kommen auch zum Einsatz, sollte es in Hochhäusern zu Infektionen kommen. Zu einem solchen Fall kam es im Frühjahr in Grevenbroich.

Im Schulterschluss mit dem Rotkreuz-Kreisverband hat der Rhein-Kreis jetzt die Kapazitäten für mobile Corona-Tests erhöht – um einer zweiten Infektionswelle zuvorzukommen und sie möglichst gar nicht entstehen zu lassen. Die Teams kommen vor allem in Seniorenheimen, aber auch in Schulen und anderen Einrichtungen zum Einsatz. „Wir testen aber auch mobil, wenn es in einem ganzen Wohnblock Menschen mit Symptomen gibt“, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge. Zu einem solchen Fall kam es im April, als die Wabenhäuser am Hammerwerk unter Quarantäne gesetzt wurden.