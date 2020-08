Spendenaktion : Sammlung für benachteiligte Kinder in Grevenbroich

Grevenbroich Alte Handy, vergessene Währungen, Leere Druckerpatronen – jeder hat in den berüchtigten Kramschubladen vergessene Schätze liegen. Diese werden nun eingesammelt und zu Geld gemacht, das Kindern zugute kommt.

Den ersten Teil der Sachspenden haben die beiden Organisatoren bereits an den „It’s for Kids“-Stifter und Vorsitzenden Rainer Koch übergeben. „Unsere Lager – genauer gesagt die Wohnzimmer und unsere Autos – waren voll“, erklärt René Daners schmunzelnd. „Knapp eine Woche später war mein Kofferraum schon wieder komplett gefüllt.“ Manche Sammelstellen riefen laut den beiden im Zwei-Wochen-Rhythmus an; so viel sei gespendet worden.