Neubaugebiet in Grevenbroich-Neukirchen : Neue Kita für den Lohweg geplant

Neukirchen Die CDU fordert: Für das Neubaugebiet in Neukirchen muss auch die Schule erweitert werden. Denn schon jetzt ist absehbar, dass die Kapazitäten für die neu hinzuziehenden Kinder nicht reichen werden.

Die ersten Gutachten für das geplante Neubaugebiet am Lohweg in Neukirchen sind in Arbeit. Unter anderem wird zurzeit eine Artenschutz-Kartierung vorgenommen. Nach dem jetzigen Stand der Dinge geht Wolfgang Kaiser (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses, davon aus, dass Mitte des nächsten Jahres ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegen wird. In einem ersten Schritt sollen 114 Wohneinheiten realisiert werden.

Der CDU-Partei- und Fraktionschef Wolfgang Kaiser mahnt die Schulerweiterung in Neukirchen an. Foto: CDU

„Weitere Gutachten – etwa für den Kanalbau und den Verkehr – werden in Kürze in Auftrag gegeben. Zurzeit befinden sich die Eigentümer der Flächen in der finalen Abstimmung“, sagt Kaiser. Er hofft darauf, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 die ersten Bagger am Lohweg anrollen können, damit das neue Baugebiet erschlossen werden kann. „Läuft alles gut, könnte zum Jahreswechsel 2020/21 mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden“, meint der Neukirchener.

Da der Ort künftig wachsen werde, müsse rechtzeitig Vorsorge getroffen werden. Im Hinblick auf das neue Baugebiet sei bereits jetzt absehbar, dass in der Jakobus-Grundschule die Nachfrage für weitere Schulräume und den Offenen Ganztag in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

„Ich gehe davon aus, dass wir für den Ganztag einen eigenständigen Baukörper schaffen müssen – entweder auf dem Gelände der Schule oder dem angrenzenden Areal hinter der Turnhalle“, sagt Kaiser. Die CDU habe diesbezüglich bereits 2019 einen Antrag gestellt, der auch von Schulleiterin Gudrun Sell unterstützt wird. Nicht nur, weil für 108 Kinder in der Offenen Ganztagsgrundschule nur zwei Räume zur Verfügung stehen, sondern weil die Schule generell aus allen Nähten platze. Laut Sell – die schon seit Jahren auf einen Ausbau der Schule drängt – stünde kein einziger freier Raum zur Verfügung, um beispielsweise Förderunterricht abzuhalten.

Auch der Ausbau von Kita-Plätzen sei angesichts des Neubaugebiets erforderlich, berichtet Wolfgang Kaiser. „Wir haben 2018 den Antrag für eine Kindertagesstätte am Lohweg gestellt. Diese Fläche findet sich auch in den Plänen für das Baugebiet wieder“, sagt er. Nun gehe es darum, die Kita zu realisieren, wobei die CDU keine Probleme erwartet – denn: „Es gibt ausreichend Investoren, die eine Tagesstätte bauen und sie anschließend an die Stadt langfristig vermieten.“