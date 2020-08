Handwerk in Grevenbroich: Die Bäcker-Krone geht nach Orken.

Herter ist die beliebteste Bäckerei in NRW. Das ergab eine Abstimmung im Internet. Das Feinschmeckermagazin Falstaff hatte die Kunden aufgerufen, zu voten. Ein gutes Viertel von rund 4600 Stimmen ging nach Orken.

Wie haben Sie erfahren, dass Sie in der Online-Abstimmung des Feinschmeckermagazins Falstaff die beliebteste Bäckerei in ganz Nordrhein-Westfalen sind?

Hendrik Josef Herter Die Verantwortliche Redaktion hat mich am Abend vor der Bekanntgabe angerufen. Demnach wurden in NRW mehr als 4600 Stimmen insgesamt abgegeben. Davon haben wir jede Vierte, genau 25,1 Prozent, bekommen. Max Kugel, ein sehr guter und bekannter Kollege aus Bonn, folgt mit 16,9 Prozent der Stimmen. Das gesamte Team hat sich sehr über diese Anerkennung gefreut. Es geht nicht nur um den Aufkleber an unserer Ladentür in Orken, sondern um die Anerkennung all der Veränderungen, die wir hinter haben.