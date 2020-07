Pferdesport : Derbysieger Hello Max lebt nicht mehr

Hello Max bei seiner offiziellen Verabschiedung im März 2014 mit Gilbert (r.) und Friedhelm Tillmann Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Neukirchen „Er hat nicht leiden müssen,“ sagt Gilbert Tillmann über das Ende. Am Mittwoch verstarb Hello Max, das Pferd, mit dem der Hufschmied aus Grevenbroich 2013 das Deutsche Springderby gewann, im für Pferde biblischen Alter von 26 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Am Ende war er wieder zu Hause. In seiner Box in den Stallungen von Gut Neuhaus ist am Mittwoch das wohl bekannteste Pferd aus dem Rhein-Kreis verstorben – Hello Max, mit dem Gilbert Tillmann am 12. Mai 2013 Sportgeschichte schrieb. Da gewannen der Hufschmied aus Neukirchen und der damals bereits 19 Jahre alte braune Wallach gemeinsam das Deutsche Springderby in Hamburg-Kleinflottbek.

„Diesen Sieg habe ich dem Kampfgeist dieses Pferdes zu verdanken. Er ist sicher das Pferd meines Lebens,“ sagte Gilbert Tillmann am Tag nach seinem Triumph im Interview mit unserer Redaktion. Und während des anschließenden Ehrungsmarathons verwies er stets in aller Bescheidenheit auf seinen Partner: „Nicht mein Name gehört auf die Urkunde, sondern der von Hello Max. Ich bin doch nur der Pilot.“

Info Vier Derbysieger aus dem Rhein-Kreis Außer Hello Max haben noch drei Pferde aus dem Rhein-Kreis ein Deutsches Derby gewonnen, allerdings das der Galopper in Hamburg-Horn: Herero (1962); Tarim (1972); Nicaron (2005). Alle drei wurden auf der Neusser Galopprennbahn trainiert.

Es war eine besondere Beziehung zwischen dem mittlerweile 38 Jahre alten Hufschmied, der stets am Derbytag die bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen erfolgreichen Profi-Reiter auf dem berühmt-berüchtigten Kurs in Kleinflottbek das Fürchten lehrt, und seinem Pferd. Hello Max galt zunächst als „unreitbar“ – jedenfalls nicht als Pferd für die großen und kleinen Turniere. Deshalb wurde er „umgeschult“, ging wie so viele auf Gut Neuhaus stehende Vierbeiner in Karnevals- und Schützenumzügen mit – was ihn später, nach dem Derbysieg, zum Liebling vor allem der Boulevardmedien machte.

„Irgendwann habe ich einfach mal versucht, mit ihm einen Sprung zu machen. Das hat komischerweise viel besser funktioniert als alles andere,“ sagt Gilbert Tillmann. Also baute er den braunen Wallach, der im Jahre 2000 in einer Art Ringtausch auf den Hof kam und zunächst für viel älter gehalten wurde als jene sechs Jahre, als die ihn die erst mit Verspätung eingetroffenen Papiere auswiesen, in aller Behutsamkeit auf. 2007 fuhr das mittlerweile unzertrennliche Duo erstmals zum Derby – schon der elfte Platz galt damals als kleine Sensation.

Bis zum Triumph sechs Jahre danach erlebten Gilbert Tillmann und Hello Max alle Höhen und Tiefen, die man im Springreiten erleben kann. 2008 musste der Wallach wegen einer Kolik notoperiert werden, 2010 riss seinem „Piloten“ mitten auf dem Parcours der Zügel, 2012 schlug er zwischen dem legendären Wall und dem noch legendäreren Pulvermanns Grab den falschen Weg ein. Doch dann die Triumphe: Fünfter 2009, Vierter 2011, Sieger 2013 – alles mit Hello Max, der mit seinen 19 Jahren das älteste Pferd war, das jemals das seit 1920 ausgetragene Deutsche Derby gewann.

Danach war Schluss. Hello Max durfte „in Rente“ gehen, wurde im März 2014 während der Gut Neuhaus Indoors offiziell verabschiedet. „Er hat sieben schöne Jahr im Ruhestand auf der Weide gehabt,“ sagt Gilbert Tillmann. Zumeist auf Usedom, wo die Tillmanns eine Pferdeaufzucht betreiben. Als es ihm auf der Ostseeinsel „nicht mehr so gut ging, haben wir ihn nach Hause geholt. Wir wollten in der Nähe sein, falls sich sein Zustand verschlechtert,“ erzählt der Derbysieger.

Tatsächlich war Gilbert Tillmann bei ihm, als es zu Ende ging: „Wir haben uns gesagt, dass er nicht leiden soll. Ich habe ihn dann auf seinem letzten Weg begleitet.“ Der führt Hello Max jetzt in ein Krematorium, wo er eingeäschert wird. „Ihn zum Abdecker zu bringen hätte ich nichts übers Herz gebracht,“ sagt sein Reiter.