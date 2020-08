Ehemaliger Technischer Beigeordneter der Stadt Grevenbroich : Trauer um Klaus Steingießer, den „Mann mit der Fliege“

Grevenbroich Trauer um Klaus Steingießer. Der ehemalige Technische Beigeordnete der Stadt starb jetzt im Alter von 87 Jahren. In Grevenbroich hat er bis heute seine Spuren hinterlassen.

Die Handschrift des Bauassessors ist auch anderen Stellen Grevenbroichs heute noch ablesbar. Steingießer begleitete etwa die Umsiedlung von Elfgen und Belmen, war an der Umgestaltung der Stadtparkinsel ebenso maßgeblich beteiligt wie am Bau des Parkdecks am Bahnhof und dem Wildfreigehege im Bend.

Steingießer wurde 1932 in Mülheim an der Ruhr geboren. Nach dem Abitur 1953 studierte er Architektur. Als Regierungsbaureferendar bei der Staatshochbauverwaltung im Regierungsbezirk sammelte er ebenso berufliche Erfahrung wie bei Finanzbauamt in Krefeld. Im Mai 1965 bezog er dann als Leiter des Hochbauamtes ein kleines, spartanisch eingerichtetes Büro, das sich damals in der Villa Erckens befand, dem heutigen Museum.