Politik in Grevenbroich : Der nächste Stadtrat braucht mehr Frauen

Grevenbroich Bislang sind nur 24 Prozent der Grevenbroicher Bürgervertreter weiblich. Deshalb bemühten sich alle Parteien um mehr junge und weibliche Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl. Die Frauenquote ist umstritten.

„Ich bin eine Gegnerin von Frauenquoten“, sagt Sabrina Nevermann, CDU-Ratskandidatin in Neuenhausen. „Ob in meinem Beruf oder in der Partei – ich möchte über meine Leistung vorankommen.“ Damit habe sie gute Erfahrungen gemacht. Vor ihrer jetzigen Ratskandidatur habe sie sorgfältig abgewogen. „Als berufstätige Frau mit einer vier Jahre alten Tochter wollte ich nicht plötzlich als Rabenmutter dastehen.“ Die Chance, in Grevenbroich Politik mitzugestalten „und zwar in dem Stadtteil, in dem ich wohne“ hätten schließlich zur Zusage geführt. Auch wenn im Rahmen ehrenamtlich geleisteter Kommunalpolitik Frauen manchmal benachteiligt seien. „Wenn mein Ehemann abends arbeiten muss – und ich als Ratsfrau in eine Sitzung müsste, dann würde der Babysitter drei bis viermal mehr kosten als die Aufwandspauschale, die wir für Ausschusssitzungen bekommen.“