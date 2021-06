Bürgerengagement werden Grenzen gesetzt : Kreis fordert Abbau neuer Bänke

Grevenbroich Das Engagement rühriger Ehrenamtler ist in Konflikt mit dem Naturschutz geraten. Die Konsequenz: Ein mit Splitt komfortabel gemachter Weg durch das Naturschutzebiet an der Schwarzen Bücke bei Kapellen muss nun zurückgebaut, zwei Sitzgelegenheiten müssen wieder entfernt werden.

Eigentlich wollten sie Gutes für Spaziergänger tun. Mit Splitt von der Stadt hatten die Dorfgemeinschaften in Hülchrath, Mühlrath und Langwaden vermatschte Wege in einen begehbaren Zustand versetzt. Und die „Bänker“ Peter Lys, Jürgen Rohde und Peter Heier hatten für viele neue Sitzbänke gesorgt, zwei wurden im Naturschutzgebiet an der Schwarzen Brücke bei Kapellen aufgestellt. Doch bei aller Tatkraft: Die beiden Bänke müssen verschwinden – auf Intervention des Kreises, der auf Naturschutz und Vorschriften verweist. „Von denen wussten wir nichts. Bis Ende des Monats bauen wir die Bänke ab“, kündigt Lys nach einem Treffen mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde an.