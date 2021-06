Arbeiten im Grevenbroicher Stadtpark : Gartenschau-Hingucker wird saniert

Grevenbroich Er wurde für die Landesgartenschau angelegt – und hat in den vergangenen 26 Jahren stark gelitten. Was Ehrenamtler unternommen haben, um den „Granitstrahl“ wieder auf Vordermann zu bringen.

Der Stadtpark-Förderverein geht in die letzte Runde seines 2018 begonnenen Projekts: Nachdem die zwischen Innenstadt und Erft liegende Grünanlage wieder in einen ähnlichen Zustand gebracht wurde, den sie zur Zeit der Gartenschau hatte, geht es nun an die Renovierung des „Granitstrahls“ nahe der Villa Erckens.