Bezirksregierung Köln warnt : Hautpilz bedroht den Feuersalamander

In Gefahr: Ein Feuersalamander kriecht über einen Waldweg. Foto: dpa/Boris Roessler

Leverkusen Die Bezirksregierung Köln warnt vor der „Salamanderpest“, die sich in Wäldern und Naturschutzgebieten ausbreitet und den Bestand der unter Naturschutz stehenden Amphibie in Gefahr bringt. Der Mensch kann den Pilz durch Schlamm an Schuhen oder Fahrradreifen weiterverbreiten.

(bu) Ähnlich wie Menschen hat auch der Feuersalamander zurzeit mit einer Infektionskrankheit zu kämpfen, die tödlich sein kann. Der Hautpilz Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans), auch „Salamanderpest“ genannt, verbreitet sich in den Wäldern und Naturschutzgebieten des Regierungsbezirkes sehr rasch und hat schon mehrere Populationen der unter strengen Naturschutz stehenden Amphibie ausgerottet. Das berichtet die Kölner Bezirksregierung.

Nicht nur in der Nordeifel verbreite sich der Pilz schnell, sondern auch in anderen Gebieten komme es immer öfter zu deutlichen Bestandsrückgängen.

„Die Infektionskrankheit führt bei Feuersalamandern, welche in freier Wildbahn ein Alter von bis zu 25 Jahren erreichen können, unausweichlich zu einem qualvollen Tod“, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben Feuersalamandern seien auch andere Lurcharten wie der Kammmolch bedroht.

„Ähnlich wie beim Coronavirus muss man die Infektionskette unterbrechen, um eine Ausbreitung zu stoppen“, heißt es weiter. Und jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Verbreitet wird der Hautpilz über kontaminierten Schlamm und Waldboden, der beispielsweise an Schuhen oder Fahrradreifen hängt und so in andere Gebiete weitergetragen wird. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, in denen viele Menschen mangels Freizeitalternativen in die Natur ausweichen, will die Bezirksregierung auf das Problem hinweisen. „Es ist nachgewiesen, dass Bsal am häufigsten in von Menschen hoch frequentierten Gebieten auftritt.“

Um die Krankheit einzudämmen und die Tiere zu schützen, wird empfohlen, feste Wege nicht zu verlassen und Hunde an der Leine zu führen. Sollte man mit Untergrund in einem Amphibienlebensraum in Kontakt kommen, wird Wanderern, Radfahrern, Anglern, sowie Forstleuten und Jägern empfohlen, ihre Ausrüstung und Schuhe zu reinigen und zu desinfizieren. Wer ein krankes oder totes Tier entdeckt, sollte es möglichst der regionalen Naturschutzbehörde melden.

